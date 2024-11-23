Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında, hizmet başkanları ve sağlık yöneticilerinin katılımlarıyla Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; il içi ve il dışı hastaneler arası yapılan nakiller, hasta sevkleri ve il genelinde acil sağlık hizmetleri sunumunun kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca ilçe sağlık hizmetleri ve ilçe devlet hastaneleri yöneticileri ile birlikte sağlık hizmet sunumunun verimlilik açısından değerlendirilmeleri yapıldı.