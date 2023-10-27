Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 8.Bölge 14. Toplantısı Gaziantep ev sahipliğinde İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasında geçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Vehbi Şirikçi, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, Kilis İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Kadir Söylemez, Adıyaman İl Sağlık Müdür Vekili Uz. Dr. Mehmet Tepe, 8.Bölge illeri Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri başkanları, ilgili kamu ve özel sağlık kurumlarının yöneticileri, İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve ASKOM üyeleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yapmış olduğu açılış konuşmasında Acil Sağlık Hizmetlerinde koordinasyonun ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ardından bölge illerinin Acil Sağlık Hizmet Sunumu ile ilgili verileri değerlendirilerek, yaşanan sorunlar hakkında ortak çözümler üretilmeye çalışıldı.