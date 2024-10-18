1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon komisyonu (ASKOM) Toplantısı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında yapılan toplantıya, bölge illerinden olan Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Bayburt ve Ardahan illeri İl Sağlık Müdürleri ve sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bölgede sunulan sağlık ve acil sağlık hizmetleri değerlendirildi. Sağlık hizmetlerindeki iş birliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak üzere belirlenen gündem maddeleri istişare edilerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı.