Kahramanmaraş’ta evlilik yolunda hayaller kurarken yaşanan depremler sonrası Konya ve Manisa’ya yerleştirilen genç çift Manisa’da bir araya gelerek yarım kalan hayallerini tamamlamak üzere harekete geçti. Manisalı hayırseverlerin katkılarıyla evliliğe giden yolda nişan törenleri yapılan Bedriye Çisem Çoban ile Yusuf Enes Kalay tamamı depremzedelerden oluşan davetliler eşliğinde yaşadıkları acıları bir nebzede olsun unutarak hayallerini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı 11 ilden biri olan Kahramanmaraş’ta evlilik hazırlıkları yaparken hayalleri de enkaz altında kalan genç çiftin hayallerine KYK Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ebru Öztürk’ün öncülüğünde Manisalı hayırseverler destek verdi. Gelin adayı Bedriye Çisem Çoban’ın kaldığı Yunusemre ilçesindeki KYK Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunun bahçesinde yapılan nişan merasiminde depremzedeler yaşadıkları acı dolu günleri bir anlık da olsa unutarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Genç çift düğünlerini de yaptıktan sonra Manisa’da yaşamaya devam etmek istediklerini söyledi.

“Deprem her şeyi yıktı ama hayallerimizi yıkamadı”

Yaklaşık iki buçuk ay önce Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurduna yerleştiklerini anlatan Bedriye Çisem Çoban çok büyük bir yıkım yaşadıklarını anlatarak, “Biz bir yıldır tanışıyoruz ve anlaşıyoruz. Kahramanmaraş’ta söz merasimimiz gerçekleşmişti. Yarım kalan şeyler vardı. Her şeye rağmen dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz çünkü biz birlikte güçlüyüz. Yurt müdürümüz Ebru Hanım sayesinde bu güzel günü yaşıyoruz ona ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Deprem her şeyi yıktı ama hayallerimizi yıkamadı. Birçok insanın bize bu konuda yardımcı oldu sağ olsunlar” dedi.

“Burada yuva kurmayı düşünüyoruz”

Kahramanmaraş’ta erkek kuaförlüğü yaptığını ve deprem sonrası iş yerinin yıkıldığını kaydeden damat adayı Yusuf Enes Kalay, “Manisa’ya geldik. Burada nişan yapmaya karar verdik. Orada aşkımız yarım kalmıştı burada tamamlamaya geldik. Çok güzel bir gün Ebru Hanım ve buradaki hayırseverler sayesinde güzel bir tören oluyor herkese çok teşekkür ediyoruz. Deprem oldu ama bizi yıkamadı. Buraya geldik. Allah bizi bir yerde yine kavuşturdu. Ölüm de olsa buraya geldik. Kahramanmaraş’tan çıktığımızda Konya’ya gitmiştim. Nişanlım da Manisa’ya gelmişti. Bir arada olmamız gerekiyordu ve burada nişan yapmaya karar verdik. İnşallah evliliğimizi sürdürüp burada yuva kurmayı düşünüyoruz. Şartlarımız her ne kadar zor olsa da burada yaşamaya karar verdik” diye konuştu.

“Onlara ailelerinin yapacağı gibi bir nişan yaptık”

KYK Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürü Ebru Öztürk ise şunları söyledi: “Yurdumuzda 9 Şubat tarihinden beridir depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Depremzede iki gencimiz bize başvurdu ve nişanlanmak istediklerini söyledi. Biz de Manisalılardan tüccarlardan, kişilerden, hayırseverlerden yardım talebinde bulunduk. Tüm organizasyon Manisalı hayırseverler tarafından karşılandı. Onlara kendi ailelerinin yapabilecekleri bir nişanı yaşatmak istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum.”

Berber dükkanı açıldıktan 16 gün sonra depremde enkaza döndü

Damat adayının babası Süleyman Kalay ise, “Oğlum Yusuf Enes Kalay için Kahramanmaraş’ta berber dükkanı açmıştık. 16 gün çalıştı 17’inci gün depremde yerle bir oldu. 50 bin TL masraf etmiştik. Enkazda kaldı. Kahramanmaraş depreminin ardından oğlum Manisa’ya gelerek buraya yerleşme kararı aldı. Nişanını da burada yapıyoruz. Nişandan sonra da oğluma burada el birliğiyle bir berber dükkanı açmak istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta sözlenen ve Manisa’da nişan merasimleri yapılan genç çiftin yüzüklerini ise damadın babası Süleyman Kalay ile gelinin dayısı Mustafa Yılmaz takarak bir ömür boyu mutluluklar diledi. Kesilen pastanın ardından nişan merasimi devam etti.