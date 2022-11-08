Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Aydın’ın dört bir tarafında eşzamanlı olarak çalışmaya devam ediyor. ASKİ ekipleri tarafından Kuyucak’ın Pamucak Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma için mahalle muhtarı Saffet Selek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Aydın’ın dört bir tarafında eşzamanlı olarak çalışmaya devam ediyor. ASKİ ekipleri tarafından Kuyucak’ın Pamucak Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma için mahalle muhtarı Saffet Selek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Mahallede yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarı Selek, mahallenin sulamada kullandığı göletin Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendiğini ve kapasitesinin artırıldığını belirtti. Bu gölet sayesinde sulama yapabildiklerini belirten Selek, daha önce mahalle halkı tarafından imece usulü yapılan isale hattında geçen zamanla birlikte sorunlar yaşanmaya başlandığını ifade etti. Selek, hattaki sorunların giderilmesi için ASKİ’yi bilgilendirmelerinden sonra ASKİ tarafından mahallede bin 500 metrelik yeni bir isale hattı çalışması yapıldığını söyledi.

Selek yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken, “İçme suyu hayat demek, özellikle yükseklerdeki mahallelerde su olmazsa hayat duruyor. İsale hattının yenilenmesiyle hayatımız daha rahat hale geldi. Yapılan çalışmalar çok zorlu bir yerde yapıldı. ASKİ bu zorlu arazide bir haftalık çalışma gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.