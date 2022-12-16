Türk popunun sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, 24 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane’de müzikseverlerle buluşuyor. Saat 22.00’de başlayacak konserin biletleri kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Türk popunun sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, 24 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Konserin biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

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