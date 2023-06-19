Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmenler, ‘Maarif Tiyatrosu’ çerçevesinde sahneledikleri ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı tiyatro oyunuyla büyük beğeni topladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, oyunun başarısından dolayı emeği geçen başta edebiyat öğretmeni ve oyun yönetmeni Nedim Uzsoy olmak üzere tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Akyol, öğretmenlerin titiz çalışmaları ve sahne performanslarının kalitesinin, tiyatro severler tarafından takdirle karşılandığını belirtti.

‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı tiyatro oyunu, derin duygusal içeriği ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çekti. Oyun, aşkın gücü ve insan ilişkilerinin karmaşıklığı üzerine derin düşüncelere yol açtı. Seyirciler, oyunun her sahnesinde duygusal bir yolculuğa çıkarken, performansın yüksek kalitesiyle izleyicilerden tam not aldı.