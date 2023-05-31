Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve oluşan tüm su arızalarını gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman’ da yıkımın sebebiyet verdiği su arızalarını gidermek için Adıyaman Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, deprem sonrasında oluşan ağır hasarlı binaların yıkımı esnasında, özellikle iş makinelerinin ana su hatlarında oluşturduğu patlamalar ve arızalardan kaynaklı vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor. Deprem sonrası ayda yaklaşık 3 bine yakın su arıza talebini çözüme ulaştıran Adıyaman Belediyesi şehrin geneline temiz ve sağlıklı su verebilmek adına faaliyetler yürütüyor.