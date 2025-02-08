Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve İŞKUR’un arkasında, Dikmen Deresi kutu kesitinden kaynaklı yoğun yağışlarda yaşanan taşkın sorununu çözmek için çalışma yürüttü. Sorunu tespit etmek için bölgede kazı çalışması yapan ASKİ ekipleri, mevcut kesitteki imalat hatalarını düzeltti. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kazı ve imalat çalışmalarını yerinde denetledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi’nde bulunan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önü, İncitaş Köprüsü altı, Mevlana Bulvarı’nda yer alan Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve İŞKUR’un arkası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi önü ile Bandırma Caddesi’nde aşırı yağışlarda su taşkınları yaşanması üzerine harekete geçti.

Dikmen Deresi kutu kesitinde ayrıştırma işi kapsamında alınan kamera görüntülerini inceleyen ASKİ ekipleri, bölgedeki taşkın sorununa kutu kesitten kaynaklı geri tepmelerin de sebep olduğunu tespit etti. Ekipler, geri tepmelere ise şu anda TÜRGEV’in yurt olarak kullandığı binanın inşaatı yapılırken kutu kesite yapılan hatalı müdahalenin yol açtığını kaydetti.

Teknik ekip, kutu kesite suyun akışını engelleyecek şekilde müdahale edildiğini; 90 derecelik keskin dönüşler yapılması ile söz konusu kısmın daraltıldığını belirledi. Ekipler,

mevcut kesitteki imalat hatalarını düzeltmek için bölgede kazı çalışması gerçekleştirdi.

"Keskin dönüşleri yumuşattık"

Bölgede tamamlanan kazı ve imalat çalışmalarını yerinde denetleyen ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Bu aşamada yapılan imalatlar ile 90 derecelik söz konusu keskin dönüşleri yumuşatarak, suyun akışını kolaylaştırdık" dedi.

İnşaat firmasının 2015’te yaptığı hatalı yer değiştirme soruna ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Akçay, ayrıca şunları kaydetti:

"Dikmen Deresi kutu kesitinin Bandırma Caddesi ile Abant Sokak kesişimde bulunan 7363 ada 1 parsel içerisindeki inşaat, aslında bina oturumuna denk gelmiş. Bunun üzerine inşaat firması, 2015 yılında 3 adet 90 derecelik keskin dönüş yapıp kutu kesiti daraltmış. Kesitte deplase (yer değiştirme) çalışması yapmış. Tabii bu çalışma, suyun akışını ve hızını bozmuş. Dikmen Deresi kutu kesiti üzerinde, fen ve sanat kaidelerine uyulmayarak 2015 yılında yapılan deplase işleminin sonucu olarak günümüzde Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önü, İncitaş Köprüsü altı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve İŞKUR arkası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi önü ile Bandırma Caddesi’nde geri tepmeler ve su baskınları yaşanmaya başlanmış. Dikmen Deresi’nde mevcut kesite yapılan bu müdahaleleri bir ölçüde düzelterek bölgede yaşanan tüm bu olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefledik."