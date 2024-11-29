Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için bölgeye 210 milyon liralık yatırım yaptı.

Etimesgut ilçesinde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye 210 milyon liralık yatırım yapıldı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yatırım kapsamında ilçedeki ana arterlerden Bağlıca Bulvarı ile işlek caddelerden Zirve ve Kürşat Caddelerine toplam 3 kilometre atık su (kanalizasyon) ve 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı yapıldığını bildirdi. Altyapının yenilenmesi ile aşırı yağışlarda bölgede yaşanan sel manzaralarına ve afet riskine son verilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 21. yüzyıla yakışır bir başkent görünümüne kavuşması için içme suyu ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent Ankara’nın kronik altyapı sorunlarını bir plan dâhilinde gündemine alarak tek tek çözen ASKİ, Etimesgut’un altyapısını yeniliyor.

“Sadece Etimesgut değil; Ankara’mızın her köşesinde yatırım çalışmalarımız sürüyor”

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Etimesgut’ta altyapı sorunlarını gidermek ve bölge halkının ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 3 kilometre atık su ve 4 buçuk kilometre yeni yağmur suyu hattı yaptıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bu altyapı çalışmalarımızın idaremize maliyeti Bağlıca Bulvarı’nda yaklaşık 164 buçuk milyon lira, Zirve ve Kürşat Caddesi’nde ise yaklaşık 45 buçuk milyon lira oldu. Yani toplam da 210 milyon liralık altyapı yatırımı söz konusu. Sadece Etimesgut değil; Ankara’mızın her köşesinde yatırım çalışmalarımız sürüyor. 25 ilçede önemli yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Tüm dünyada iz bırakan iklim değişikliği etkisiyle son yıllarda artan şiddetli yağışlar, şehir sellerine sebep olduğu için ASKİ olarak riskli olarak belirlediğimiz alanlarda yağmur suyu hatları projelerimize hız veriyoruz. Zaman içinde değişen imar planları nedeniyle imar parselleri altında kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatlarını yenileyip, yeni yağmur suyu hatları yapıyoruz. Ayrıca altyapıyı modernleştirmek ve tesislerimiz üzerindeki baskıları azaltmak için bazı cadde ve sokaklarda birleşik çalışan yağmur ve atık su hatlarını da ayrıştırıyoruz.”