13 yıldır üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, bilgisayar, kitap, kurs, tiyatro bileti gibi ürün ve hizmetleri ücretsiz sağlayan ASKIDA NE VAR sosyal girişimi, #BizdenOlsun kampanyası ile büyük bir iyilik hareketi başlattı!İSTANBUL (İGFA) - Askıda Ne Var, #BizdenOlsun Projesi kapsamında Türkiye’deki 37 devlet üniversitesinin yemekhane sistemine entegre oldu. Böylece kişiler ve kurumlar, ortalama 30 TL ödeyerek bir öğrenci için üniversite yemekhanelerinde askıya yemek bırakabiliyor. Üniversite öğrencileri, Askıda Ne Var web sitesine veya mobil uygulamasına kaydolduktan sonra askıdaki yemeği, öğrenci kimliklerine yükleyebiliyor ve üniversite yemekhanesindeki turnikelere kimliklerini okutarak ücretsiz şekilde yemek yiyebiliyorlar.

Öğrencinin ilgili yardımı gizlilik içerisinde almasını sağlayan proje, toplumsal kültürümüzün bir parçası olan ‘alan elin, veren eli görmediği’ bir sistemle işliyor.

Sistem, öğrencinin aldığı desteğin gizlilik içinde gerçekleşmesini sağlarken, günde yalnızca 1 öğün askıdan alınabilecek şekilde kurgulandı. Ayrıca, askıdan yemek alan ancak tüketmeyen öğrenciler, yeni bir yemek hakkı elde edene kadar yeniden yemek alamıyor. Böylece yemeklerin eşit ve adil bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Öğrencilerin %51,4’ü, öğrenimi süresince sağlıksız beslenme riskiyle karşı karşıya

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından 2023 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki gençlerin yüzde 76,2’si maddi imkansızlıklarla mücadele ediyor, yüzde 51,4’ü ise öğrenim hayatları boyunca sağlıklı beslenemediğini düşünüyor.

Askıda Ne Var, hayata geçirdiği #BizdenOlsun kampanyasıyla gençlerin hayatlarına olumlu katkı sunabilmeyi ve yaşadıkları maddi zorlukları bir nebze azaltabilmeyi hedefliyor. Proje sayesinde bir üniversite öğrencisi her gün bir öğün yemeğini askıdan alırsa aylık ortalama bin TL tasarruf etmiş olacak. Bu sayede hem öğrencilerin üzerindeki stres azalacak hem de tasarruf ettikleri bütçe ile kültür sanat etkinliklerine katılma, kursa gitme, daha fazla kitap alma gibi imkanlara erişimleri artacak.

Hedef 1 milyon öğün yemek

Projenin nihai hedefi; 2025 yılı sonuna kadar 1 milyon öğün yemeğin üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşmasını sağlamak. Büyük destek gören kampanyanın duyurulduğu ilk günde 200 bin öğün yemek askıya bırakıldı.

Askıda Ne Var kurucusu Oğuzhan Canım, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Çoğumuz için üniversite yılları, vaktin bol ama bütçenin kısıtlı olduğu dönemler. Gençlerin kendilerini daha fazla geliştirebilmesi, tiyatroya, sinemaya gidebilmesi, daha çok şiir okuyabilmesi, fiyatına bakmadan kitap alabilmesi için ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor.

Kurduğumuz sistemin sosyal etkisinin en güzel çıktısı; yıllar evvel askıdan ücretsiz ürün veya hizmet alan öğrenciler şimdi şirketlerde çalışıyor ve bizi unutmuyorlar. Neredeyse her ay birçok farklı marka yöneticisinden eposta alıyoruz. Öğrenciyken Askıda Ne Var’dan faydalandıklarını ve şu an çalıştıkları şirket aracılığıyla dezavantajlı öğrencilere destek olmak istediklerini söylüyorlar. İşte sosyal etki, sosyal dönüşüm böyle bir şey. #BizdenOlsun projesiyle hedeflediğimiz 1 milyon öğüne ulaştığımızda, sistemden faydalanacak öğrencilerin de gelecekte sisteme ne büyük katkı sunacaklarını düşünmek bizi çok heyecanlandırıyor. Hedefimiz kısa vadede bu yıl sonuna dek 1 milyon öğün ücretsiz yemek sağlayabilmek, orta vadede ise markaların, iş insanlarının ve gönüllülerin desteğiyle tüm üniversite yemekhanelerini tamamen ücretsiz hale getirmek. Bu yüzden herkesi #BizdenOlsun kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.”

Ozan Açıktan projenin reklam filmini gönüllü olarak yönetirken, yaratıcı ajans Blab da kreatif süreçte gönüllü desteğini sundu. Askıya bırakılan yemek sayısını artırabilmek için Onedio, TEM Agency, Speaker Agency, Forbes Türkiye gibi kurum ve yayınlar da projenin görünürlüğüne gönüllü iletişim destekleriyle katkı sağladılar.

Proje ortağı Borusan Kocabıyık Vakfı Eğitim ve Proje Geliştirme Müdürü Doç. Dr. Evren Barın Egrik, proje ile ilgili düşüncelerini “Temel bir ihtiyaç olan yemeğe erişim konusundaki sayısal veriler, bize bir gerçeğin yalnızca maddi halini gösteriyor, oysa bu maddi veri altında belki hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayacak olan durumlar, olaylar ve hikâyeler var. İnsanların hayatlarını değiştiren kırılma noktaları… Vakfımızın yaptığı çalışmalarda, azımsanmayacak sayıda öğrencinin giderek artan bir düzeyde yemeğe ulaşımında büyük bir problem yaşadığını, bunun sonucunda hem beden ve ruh sağlıkları hem de eğitim ve sosyal yaşamlarında yoksunluk çektiklerini gözlemledik. Askıda Ne Var ekibinin hayata geçirdiği ve Vakfımızın proje ortağı olduğu BizdenOlsun kampanyasına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin yaratacağı sosyal etkinin başka kurumların ve bireylerin katkılarıyla halka halka büyüyüp, hayallerimizin ötesinde bir ölçeğe ulaşmasını diliyor, herkesi hikâyeleri değiştirmeye ve #BizdenOlsun demeye davet ediyoruz.” şeklinde aktardı.

#BizdenOlsun projesi sponsorlarından MAVİ CEO’su Cüneyt Yavuz projeyle ilgili düşüncelerini, “Gençlerin Mavi’si olarak lider marka sorumluluğuyla, gençler için fayda yaratmayı ve gençlerin hayatlarına değer katmayı her zaman çok önemsiyoruz. #BizdenOlsun projesi, fırsat eşitliği sağlamaya yönelik anlamlı bir adım. Biz de bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin en temel ihtiyacı olan sağlıklı beslenmeye erişimini destekliyor, bu iyilik hareketinin dayanışmanın gücüyle daha da büyümesini umuyoruz.” sözleriyle ifade etti.

Tavuk Dünyası Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceylan Özmen “Sosyal girişimcilik ekosisteminde kilometre taşı olmuş Askıda Ne Var, Bizden Olsun girişimiyle iyiliğin dönüştürücü etkisini büyütmede çok değerli bir adım atıyor. Biz de Tavuk Dünyası olarak gençlerimizin hayatlarını iyileştirmek, daha iyi beslenmelerine katkı sağlamak ve Askıda Ne Var’ın sürdürülebilirliğine destek olmak için çıktığımız bu yolda; Askıda Ne Var ile stratejik partnerliğimizin 3. yılını doldurduk. Bu yolculukta gençler için yapmaya çalıştıklarımızın onlar için de kıymetli olduğunu görmek bizi ayrıca çok motive ediyor. Bu kapsamda Bizden Olsun kampanyası da öğrencilerin hayatına gerçek anlamda fayda sağlamayı hedefleyen sosyal bir marka olma amacımızı pekiştiren mutluluk ve gurur verici bir proje oldu.” yorumunda bulundu.

Bu büyük dayanışma hareketine destek olmak için www.askidanevar.com adresi ziyaret edilebilir, istenildiği kadar öğün askıya bırakılabilir. Üniversite öğrencileri için hep birlikte daha eşit bir gelecek inşa etmek, elimizde!