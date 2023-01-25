Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) sondaj çalışmalarını hızlandırmak için yeni bir sondaj makinesi satın aldı. 500 metre derinlikte kuyu kazma kapasitesine sahip olan makine 3 milyon 600 bin liraya mal oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) sondaj çalışmalarını hızlandırmak için yeni bir sondaj makinesi satın aldı. 500 metre derinlikte kuyu kazma kapasitesine sahip olan makine 3 milyon 600 bin liraya mal oldu.

Aydın genelinde susuzluk yaşanmaması için çalışmalar yürütmeye devam eden ASKİ, sondaj çalışmalarını yeni sondaj makinesiyle yürütmeye başladı. Her türlü toprak yapısında çalışma yapabilen, çamur ve hava sirkülasyonlu sondaj makinesiyle sondaj çalışmaları hız kazanacak. Araçta ayrıca 8 bar basınçlı hava kompresörü de bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Göreve geldiğimizde 50’den fazla mahallemizde su ya akmıyor ya da haftada birkaç saat akıyordu. Yaptığımız çalışmalarla bu sorunu ortadan kaldırdık. Şimdi ise yeni aldığımız sondaj makinemizle sondaj çalışmalarını çok daha verimli hale getireceğiz. Sondaj makinesi Aydın’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.