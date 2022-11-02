Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kışın yoğun yağışlar sırasında sorun yaşanmaması için Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tüm ilçelerdeki yağmur suyu hatlarının, ızgaralarının ve rögarların temizliği yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kışın yoğun yağışlar sırasında sorun yaşanmaması için Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tüm ilçelerdeki yağmur suyu hatlarının, ızgaralarının ve rögarların temizliği yapıldı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ASKİ ekipleri bir taraftan altyapı yenilemelerine devam ederken bir taraftan da bakım çalışmalarını yürütüyor. Ekipler kışın yaşanabilecek yoğun yağışlar sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için il genelinde bütün yağmursuyu hatlarının, ızgaralarının ve rögarların temizliğini yaptı. Yapılan çalışmalarla hatlar toprak ve çöplerden arındırıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalarla yoğun yağışlarda suyun hızlı tahliyesiyle su baskınlarını önlemeyi hedeflediklerini belirtti.