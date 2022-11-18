Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Söke’nin Atburgazı Mahallesi’nde başlanan altyapı çalışmasında mahallenin içme suyu altyapısı tamamen yenileniyor. Çalışmayla mahalleye 11 milyon 600 bin liralık yatırım yapılıyor. Yaklaşık 11.5 kilometrelik bir hat çalışması yapılacak olan mahallede bu çalışmayla mahalledeki içme suyu altyapısı uzun yıllar sorunsuz kullanılmak üzere yenilenecek. ASKİ ekipleri tarafından başlanan çalışmanın kısa bir sürede bitirilip vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Mahallede altyapı çalışması bitirildikten sonra üst yapı çalışması da yapılacak. Atburgazı sakinleri ise yapılan çalışma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.