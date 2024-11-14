Aydın ASKİ Kuşadası Şefi olarak çalışan ve bir süredir hastanede tedavi gören Serdar Ürün (38) amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı’nda Kuşadası Şefi olarak görev yapan Serdar Ürün uzun bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji bölümünde tedavi görüyordu. Ürün, yapılan tüm müdahalelere rağmen yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ürün’ün ölümü başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.