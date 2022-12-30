Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılından beri sürdürdüğü "ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor" toplantıları çerçevesinde Ankara’nın Bala ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılından beri sürdürdüğü "ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor" toplantıları çerçevesinde Ankara’nın Bala ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlar ve belediye arasında köprü görevi gören muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırmak için 2021 yılı başında hayata geçirilen "ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor" toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’nın Bala ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantı ASKİ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Sizlere hizmet için buradayız”

Öztürk, Bala muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda sorun ve talepleri dinleyerek ilçeye yapılan altyapı yatırımları hakkında muhtarlara bilgi verdi. Muhtarların görüş ve önerilerinin tek tek not alındığı toplantıda konuşan Öztürk, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana nereye nasıl dokunabiliriz, nerenin yıllardır ne tür bir eksiği var bunları planlıyoruz. Bütçe imkanlarımız dahilinde ekiplerimiz nerelere müdahale edebilir diye çok ciddi bir uğraş veriyoruz. Göreve başlar başlamaz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte çok ciddi programlar yaptık. Örneğin halk sağlığını öncelikli tutarak açıkta akan kanalizasyonların yok edilmesi, depoların temizliği gibi konulara öncelik verdik. Sonra içme suyu hattı olmayan yerlere hatların çekilmesi, hatta problem olan yerlere müdahale edilmesi, asbestli hatlara müdahale şeklinde çok ciddi işler yaptık. Master Plan çalışmalarında son aşamaya geldik. Yani biz tüm gücümüzle büyük efor sarf ederek hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar ASKİ’ye hoş geldiniz. İnşallah faydalı bir görüşme gerçekleştireceğiz."

Öztürk ayrıca, "Bizim başka bir işimiz yok, sizlere hizmet için buradayız. İlk göreve geldiğimizde telefonlarımız sürekli çalıyordu, şimdi bir kez çalıyor. Demek ki Bala’nın çok ciddi problemlerini çözdüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Toplantıda Genel Müdür Öztürk’ün yanı sıra, ASKİ Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlker Arslan, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, Abone İşleri Dairesi Başkanı Huriye Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Önder Yanmaz da hazır bulundu.