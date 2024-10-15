ASKİ, Altındağ ilçesindeki altyapı sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yatırım programı çerçevesinde Altındağ’a 25 kilometre 456 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hattı yapılacağını açıkladı. Akçay, bazı cadde ve sokaklardaki birleşik çalışan yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasıyla da konutlarda zaman zaman yaşanan pis su baskınlarının önüne geçileceğini aktardı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Altındağ’da yağmur suyu ve atık su kolektörlerinde uzun zamandır yaşanan sıkıntıları çözmek için ilçede özel bir yatırım programını devreye soktu. Yaklaşık 300 milyon liraya mal olması planlanan proje çerçevesinde ilçede 15 kilometre 336 metre yağmur suyu, 10 kilometre 120 metre de yeni atık su hattı inşa edilecek.

“Altındağ İlçesi Feridun Çelik, Başpınar ve Beşikkaya Mahalleleri Yağmur Suyu ve Atık Su Hatları Yenileme ve Yeni Hat Yapım İşi” projesi için çalışmalar başladı. ASKİ ekipleri, proje kapsamında ilk kazmayı yağmur suyu hattının deşarj noktası olan ve plan üzerinde ilk imalat noktası olarak belirlenen Başpınar Mahallesi Yıldız Caddesi’nde vurdu.

Yıldız ve Orhan Kemal Caddelerinde sel ve su taşkınları önlenecek

Çok yönlü proje ile Yıldız ve Orhan Kemal Caddelerinde yoğun yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının da önüne geçilmesi planlanıyor. Söz konusu 2 caddede, zaman içinde değişen imar planları nedeniyle imar parselleri altında kalan ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatları da yenilenecek.

Projenin yüzde 70’i bu yıl bitecek

Projenin ilk ayağını Başpınar Mahallesi’nin Yıldız, Orhan Kemal, 1048, Şehit Cemaleddin Koç ve Şehit Mehmet Kocakaya Caddelerindeki imalat işleri oluşturacak. Böylece yıl sonuna kadar projenin yaklaşık yüzde 70’inin tamamlanması öngörülüyor.

2025 yılında başlatılacak olan 2’nci etap çalışmaları kapsamında ise Feridun Çelik Mahallesi 1048, 1762 ve 1727. Cadde ile Beşikkaya Mahallesi 1944. Cadde’deki imalat çalışmaları bitirilecek. Yatırım programı kapsamında 1048. Cadde ve Şehit Cemaleddin Koç Caddesi’nde birlikte çalışan yağmur suyu ve atık su hatları da ayrıştırılacak. Böylece konutlarda yaşanan pis su baskınları da önlenecek.

ASKİ Genel Müdürü Akçay, ekibiyle sahada

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, beraberindeki teknik ekiple birlikte Başpınar Mahallesi Yıldız Caddesi’nde süren çalışmaları denetledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akçay, şunları söyledi:

“Altındağ ilçesinde uzun zamandır yağmur suyu ve atık su kolektörlerinde ve altyapısında yaşanan sorunlar var. Bu sorunları çözmek üzere bir yatırıma başladık. Bu, Ankara’da yaptığımız önemli yatırımlardan bir tanesi olacak ve yatırım çerçevesinde Feridun Çelik, Başpınar ve Beşikkaya Mahallelerinin yağmur suyu ve atık su sorununu inşallah çözeceğiz. Bu yatırımın toplam bedeli yaklaşık 300 milyon lira tutacak. Toplam uzunluğu 25 kilometreyi geçecek yatırım tamamlandığında, mahallelerimizde yaşanan sorunlar sona ermiş olacak.”