Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Kuşadası Sevgi Yolu mevkiinde de kanalizasyon çalışmasıyla bölgedeki altyapı ağını güçlendiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Kuşadası Sevgi Yolu mevkiinde de kanalizasyon çalışmasıyla bölgedeki altyapı ağını güçlendiriyor.

Büyük bir yatırımla Kuşadası’na yenilenmiş altyapı ağı kazandıran ASKİ ekipleri, dayanıklılığı yüksek ve uzun ömürlü borularla oluşturulan kanalizasyon hatlarının Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmasını sağlıyor. Çalışmalar çerçevesinde 65 milyon liralık yatırımla, 154 kilometre uzunluğunda altyapı ağı oluşturan ASKİ ekipleri, son olarak Kuşadası Sevgi Yolu mevkiinde altyapı ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmaların bölgenin özellikle yaz aylarında kat kat artan nüfusunun ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunun, tüm Aydın’da daha modern bir altyapı ağı için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizdi.