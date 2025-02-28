Aydın’ın Buharkent ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiği yatırımlara devam ediyor. Başkan Çerçioğlu’nun yatırımları, projeleri, çalışmaları ve hizmetleri ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Buharkent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı. Proje kapsamında ASKİ tarafından Buharkent’e 17 bin 800 metre kanalizasyon hattı, 11 bin 700 metre yağmur suyu hattı, 43 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı, 3 adet içme suyu deposu, içme suyu terfi merkezi ile atık su paket terfi merkezi kazandırıldı. Başkan Çerçioğlu, güncel değerler ile 220 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yapılarak devreye alınan tesisin Buharkent’e hayırlı olmasını diledi.

Buharkent’e uzun yıllar hizmet verecek olan tesiste atık sular, çevreye duyarlı modern yöntemlerle arıtılıyor. Günlük 3 bin 560 metreküp atık su arıtma kapasitesindeki tesis 20 bin eşdeğer nüfusa hizmet edecek. Kaba ve ince ızgara ile 2 adet kum tutucu ve yağ tutucudan oluşan ön arıtma sisteminin de mevcut olduğu 2 kademeli tesiste, 2 adet anaerobik havuz, 2 adet havalandırma havuzu, 2 adet çökertme havuzu, 1 adet mikro disk filtre, 1 adet çamur yoğunlaştırıcı ve 1 adet çamur susuzlaştırıcı bölümleri de yer alıyor. İleri biyolojik arıtma yapılacak tesisten çıkacak olan su, tarımsal sulama suyu kriterlerini uygun olacak ve tarımsal sulamada kullanılabilecek.

"Söz verdiğimiz yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz"

Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydın’a ve hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız, hizmetlerimiz, projelerimiz ve yatırımlarımız ile güzel şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin Buharkentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.