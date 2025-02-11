Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, "Belediye Hizmetleri Projesi"ne ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) desteğiyle hayata geçirilen "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında Türkiye’deki 8 belediyenin su ve kanal idarelerinin temsilcileri, ASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kapasite geliştirme projesi çerçevesinde Başkent’e gelen Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Hatay, Malatya, Kilis ve Adıyaman belediyeleri temsilcileri, "Yerel yönetimlerde içme suyu ve atık su (kanalizasyon) hizmetlerinin iyileştirilmesi"ne yönelik ASKİ’de gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadele

Türkiye’nin güneyi ve güneydoğusundaki 8 ilde içme suyu, atık su, katı atık altyapı ve sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen program kapsamında ASKİ, örnek model olarak tanıtıldı. Toplantıda ASKİ’nin organizasyon yapısı ve faaliyetleri ile sudaki kayıp kaçak yönetimine ilişkin sunum yapıldı. ASKİ’nin yönetim deneyimi, varlık yönetimi, Denetim ve Veri Elde Etme Sistemi (SCADA) ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin uzmanlığının aktarıldığı toplantıda, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadele konularındaki bilgi ve deneyimleri de paylaşıldı.

Akçay’dan 365 gün kesintisiz hizmet vurgusu

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, belediyelerin su ve kanal idarelerinde yılın 365 günü hizmet beklendiğine dikkati çekerek, "Sizler kendi belediyelerinizin çok önemli bir biriminde görev yapıyorsunuz. Çünkü su ve kanal idarelerinde çalışmak özveri gerektiriyor. Yani hepimiz hizmeti erteleme lüksü olmayan birimlerde çalışıyoruz. Çalışmalarımız hep yerin altında olduğu için neler yapıldığı, ne kadar çaba gösterildiği çok anlaşılmıyor ama sadece bir gün bile hizmette aksama olsa hepimiz neler yaşandığını biliyoruz. Onun için de bu çabaları takdir etmek gerekiyor" diye konuştu.

3 günlük program kapsamında saha ziyaretlerinde de bulunan belediye temsilcileri, ASKİ SCADA Merkezi, Ankara Merkezi (İvedik) İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bayındır Barajı Yüzer Güneş Enerji Santrali’ni gezdi.