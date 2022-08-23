Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkentin en ücra köşelerini suyla buluşturmaya devam ediyor. 2 aylık sürede Başkentin 17 ayrı ilçesine bağlı 26 ayrı mahalleyi daha suya kavuşturan ASKİ, aynı hızla Ankara’da susuz tek bir hane kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkentin en ücra köşelerini suyla buluşturmaya devam ediyor. 2 aylık sürede Başkentin 17 ayrı ilçesine bağlı 26 ayrı mahalleyi daha suya kavuşturan ASKİ, aynı hızla Ankara’da susuz tek bir hane kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ), Başkentin 17 ayrı ilçesindeki 26 mahalleyi daha temiz içme suyuna kavuşturdu. Çalışmalarını Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasındaki yaklaşık 2 aylık sürede tamamlayan ve Başkentlilere adeta bayram hediyesi veren ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin su ve altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ekiplerin kentin dört bir yanında 7/24 esasına dayalı olarak çalıştığını belireterek, “Yıllardır suya erişimin daha çok tankerlerle sağlandığı 17 ayrı ilçedeki 26 mahallemiz, ASKİ ekiplerinin yoğun mesaisiyle açılan kuyularla bir bir suya kavuşturuldu” dedi.

Yıllardır susuz kalan mahallelerin sorunlarının çözümü için “iki bayram arası” hızlı bir çalışmaya başlayan ASKİ ekiplerinin bu mahallelerde kuyular açtığını kaydeden Öztürk, “Açılan kuyulardan, evlere ulaştırdığımız suya kavuşan vatandaşlarımız, bayram hediyesi almış gibi mutlu oldular. Sadece Nallıhan Soğukkuyu’ya Benalan Göleti’nden iletim hattıyla ve Gölbaşı’nın İkizce Mahallesi için de Gökçehöyük Mahallesi’ndeki terfi ve İkice Mahallesi’ndeki 3 bin metreküp depoyu devreye aldık” bilgisini verdi.