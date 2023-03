Askerlik hayali ile yaşayan down sendromlu depremzede genci, Yozgat’ta kaldığı yurttaki yetkililer güvenlik görevlisi yaparak mutlu etti.

Askerlik hayali ile yaşayan down sendromlu depremzede genci, Yozgat’ta kaldığı yurttaki yetkililer güvenlik görevlisi yaparak mutlu etti.

Memleketleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Şanlıdal ailesi, Yozgat’a geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen Şanlıdal ailesinin 20 yaşındaki en küçük çocukları down sendromlu Ahmet Şamil Şanlıdal, neşeli, sevecen ve samimi davranışlarıyla kısa sürede yurdun sevilen yüzü haline geldi.

Down sendromlu gencin küçük yaşlardan beri kurduğu askeri üniforma giyme hayalini duyan yurt yönetimi de, genci mutlu etmek için harekete geçti. Down sendromlu Ahmet Şamil Şanlıdal’a güvenlik görevlisi üniforması giydiren yurt yönetimi, genci biraz olsun mutlu etmeyi başardı. Yurttaki diğer mesai arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışan down sendromlu Şanlıdal’ın mutluluğu, attığı gülücüklerle yüzüne yansıdı.

Güvenlik görevlisi üniforması giyen gencin ailesi ise oğullarının askeri üniformayı da giyerek askerlik duygusunu yaşamasını istiyor.

"Oğlumun askerlik muradı var"

Down sendromlu Ahmet Şamil Şanlıdal’ın depremden bir hayli olumsuz etkilendiğini söyleyen anne Mediha Coşgun Şanlıdal, "Biz Kahramanmaraş’tan geldik, depremzedeyiz, 4 çocuğum ve eşimle buradayız. Burada bize aileleri gibi sahip çıktılar. Çocuklarımla burada mutluyuz ama Şamil’in motivesi biraz bozulmuştu deprem nedeniyle. Buradaki arkadaşlar ona kucak açtı, onu güvenlik görevlisi yaptılar. Görevini çok da güzel yerine getiriyor, çok mutlu ve huzurlu. Oğlumun askerlik muradı var, astsubay üniforması giydirip o mutluluğu da ona yaşatmak istiyoruz" dedi.

"Rabbim onu bize hediye olarak verdi"

Baba Mehmet Şanlıdal ise, "Oğlum 20 yaşında, askerliği de geldi. Askerlik yapmak istiyor. Burada güvenlik görevlisi yaptılar oğlumu, görevini de sağ olsun çok güzel yerine getiriyor. Bilgisayar bilgisi de çok muntazam. Yurda gelenleri çok nahif bir şekilde uyardığı da oluyor, çok mülayim bir insan. Rabbim oğlumu bize hediye olarak verdi, ahrette mükafatını alacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Bizim güvenlik şefimiz oldu"

Yozgat Bozok Erkek Öğrenci Yurdu Güvenlik Görevlisi Hakkı Özer de, "Şamil bizim güvenlik arkadaşımız, güvenlik olmak istemiş biz de ona güvenlik elbisemizi verdik. Ona yaka kartı da çıkardık, o bizim şimdi şefimiz oldu. Şamil gelir burayı kontrol eder, sıkıntı var mı yok mu diye bize sorar" ifadelerine yer verdi.