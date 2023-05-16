Bartın Deniz ve Garnizon Komutanlığınca Engelliler Haftası münasebetiyle 30 engelli genç için temsili askerlik töreni düzenlendi. Özel gençler törende büyük gurur yaşadı.

Bartın Deniz Komutanlığı Boğaz Kışlasında düzenlenen törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Uğur Karakaya, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Bnb. Yavuz Daylak, il müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende özel gençler yemin etti. Vali Arslan, temsili askerlik yapan özel gençlerin heyecanlarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, gençlere bir ömür boyu aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Askerlik gururu yaşayan özel gençlere terhis belgeleri protokol üyelerince takdim edildi. Özel gençler gibi aileleri de törende büyük gurur yaşadı. Vali Arslan ve protokolün diğer üyeleri terhis belgelerinin verilmesinin sonrasında açılan silah sergisini gezdiler.