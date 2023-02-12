Binlerce can kaybına yol açan depremin yıktığı bölgeye gönderilen Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, arama-kurtarma ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra çadırlara yerleşen ailelerin çocuklarına da moral verdi.

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