Hakkari’deki askeri üs bölge yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan askeri üs bölgelerinde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçe özel idaresi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca üs bölgesi yolunun birçoğunu yeniden ulaşıma açtı. Mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan ekipler, kapalı bulunan üs bölgesi yollarının da bir an önce açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.