Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölgelerinin yolları açılıyor.

Hakkari’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölgelerinin yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılmaya çalışılıyor. Yüksek rakımlı dağlarda vatan nöbeti tutan Mehmetçik’in ulaşımını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, şu ana kadar onlarca üs bölgesinin yolunu kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. Kapalı bulunan üs bölgesi yollarının da kısa sürede açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen karla mücadeleye devam ediyor.