İzmir’de giydiği askeri üniformayla kendisini subay veya astsubay olarak tanıtarak taksici esnafını dolandırmak suçundan tutuklu bulunan 28 yaşındaki S.B. hakim karşısında çıkarıldı. Sanık duruşmada suçlamaları reddederken, hakim sanık hakkında toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Cumhuriyet Savcılığının iddianamesine göre; S.B. isimli şahıs 12 Kasım 2024 tarihinde yaşanan ilk olayda, bir taksi durağına giderek Gaziemir Ulaştırma Okuluma gitmek istediğini belirtip taksiye bindi. Kendisini "Semih Astsubay" olarak tanıtan S.B., kredi kartının bloke olduğunu öne sürüp ödemeyi IBAN’la yapmak istediğini söyledi. S.B.’nin kucağında üniforma olduğunu da görmesi üzerine oluşan güven sonucu taksici M.B. para transferi gerçekleşmeden oradan ayrıldı. Paranın hesabına gelmemesi üzerine yolcuyu bıraktığı yere geri dönen M.B., şüphelinin askeri birliğe girmeden uzaklaştığını öğrendi.

İkinci olayda ise, S.B. üsteğmen üniformasıyla bir gün sonra yine aynı durağa geldi. Yabancı uyruklu şoför M. E.’nin kullandığı taksiye binen S.B., yine kredi kartının bloke olduğu bahanesiyle ödemeyi IBAN’la yapacağını söyledi. Şoför M.E. önceki meslektaşı gibi duyduğu güvenle yolcusunu indirdikten sonra para hesabına geçmeden ayrıldı. Bir süre sonra paranın hesabına geçmediğini fark edince de dolandırıldığını anladı.

Sahte komutan S.B.’nin IBAN dolandırıcılığı, her iki olayda bindiği taksilerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Menderes’te yakalandı

İlk olayda kendisini "Semih Astsubay" olarak tanıtan, ikinci olayda ise üzerinde üsteğmen üniforması bulunan sahte komutan S.B., hakkında yapılan şikayet sonucu Menderes ilçesinde jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinde üniforma ile gözaltına alınan 28 yaşındaki sahte komutan, "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca, "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldığı İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı, S.B.’nin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.

Sahte komutan hakim önünde

Kendisini subay veya astsubay olarak tanıtarak sağladığı güvenle taksici esnafını dolandırdığı iddia edilen S.B., bugün ilk duruşmasına çıktı. Mağdur taksici esnafının da hazır bulunduğu duruşmada sanık S.B., avukatıyla hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan sanık suçlamaları reddederken, ifadesinde "IBAN’ımda para yok. Telefon numaramı değiştirdim. Taksi durağına gidip parayı ödedim" dedi.

Duruşma sonunda, sanık S.B. toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutukluluk hali, hükümle birlikte almış olduğu ceza miktarı dikkate alınarak, istinaf yolu açık olmak üzere sanığın tahliyesine karar verildi.

"Taksicilerimiz mağdur olmasın"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, "Son günlerde dolandırıcılık olayları çoğaldı. İzmir’de esnafımız bunlara ‘taksi fareleri’ diyor. Araçlara binip arkadaşlarımızı dolaştırıyorlar. Sonra, ‘Marketten bir paketim var, onu alıp geleceğim’ deyip uzaklaşıyorlar ve geri dönmüyorlar. Arkadaşlarımız mağdur oluyor. Taksici esnafı kamuoyunda, kötü bir imajla anılıyor. Mustafa kardeşimiz bir olay yaşadı. Onun bu konudaki dikkati ve sıkı takibiyle şüpheli yakalandı. Dava süreci başladı. Üzerindeki askeri üniformayla çeşitli taksicilerin arabasına binmiş. Bazen astsubay bazen de subay üniforması ile müşteri olarak aracın önüne biniyor. Temiz yüzlü, düzgün ifadesiyle taksicilerimizi mağdur ediyor. Toplumumuzda askere karşı bir duyarlılık var. O duyarlılığı kullanıyor. Bazen cüzdanını unuttuğunu ve parayı sonra getireceğini, bazen de alışveriş amacıyla durup hemen geleceğini söylüyor. Taksicilerimi oyalıyor. Mustafa kardeşimiz de bu kişiyi yakın takibe aldı. Yakalanmasına vesile oldu. Biz de kendisine destek olmak için yanına geldik. Bu tür olayların tekrarlanmamasını istiyoruz. Bu konu örnek olsun ve esnaf arkadaşlarımızın da gözleri açık olsun. Taksicilerimiz mağdur olmasın" dedi.

"Çantasından astsubay üniforması çıkardı"

Dolandırılan taksicilerden olan Mustafa Baştaş da başından geçen olayı şöyle anlattı: "Üç ay önce müşteri olarak sivil kıyafetle aracıma bindi. Çantasından astsubay üniformasını çıkarıp kucağına koyduğunu gördüm. Telefonla konuşurken ise ‘Komutanım geç kaldım, taksiye bindim geliyorum’ dedi. Kendisiyle sohbet ettik. Bana ‘Astsubay’ olduğunu söyledi. Askeriyenin önüne gittik. Bana İBAN üzerinden para atacağını ve paranın bana geleceğini söyledi. ‘Adım Semih, yolun düşerse çay içmeye gel’ dedi. Daha sonra paranın gelmediğini gördüm. Para gelmeyince Şoförler Odasını arayıp aracın kamera kayıtlarını istedim. Kayıtları alıp askeriyeye gittim. Oradaki yetkililere durumu anlattım ve şüphelinin görüntülerini gösterdim. Yetkililer de o kişinin asker olup olmadığını araştırdı. Öyle birinin olmadığını söylediler. Daha sonra kameralardan şüphelinin ne tarafa doğru gittiğine baktılar. Görüntülerde, şüphelinin askeriyeye girmediği ve başka yöne doğru gittiği görüldü. Arkadaşlarımı da bu kişiyi taksilerine almaması adına uyardım. Onları da dolandırdığını öğrendim. Yaklaşık 8 kişiyi dolandırmış."

"Asker olduğunu sanınca duygulandık"

Şerefli üniformayı bu işe alet ettiği için daha fazla kişinin canının yanmaması adına mücadele ettiğini ifade eden Baştaş, "Kendisini takip ettim. Yakalatmak için karakollara gittim. En son Menderes’te üniformayla yakalandı. Süreci takip ediyoruz. Gerekli cezayı alması için elinden geleni yapacağız. Biz askerimizi, polisimizi çok seviyoruz. Asker olduğunu sanınca duygulandık. Bunu yapması hiç hoş bir şey değil" ifadelerine yer verdi.