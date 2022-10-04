Mersin’de Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bandolu geçişi ilgi çekti.

Mersin’de Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bandolu geçişi ilgi çekti.

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin’de bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf öğrencileri, komutanları eşliğinde Cumhuriyet Alanın’nda Atatürk Anıtına çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu. Askeri öğrenciler İstiklal Marşı’nın ardından bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Çevik kuvvet ve Özel Harekat polislerinin de önlem aldığı etkinlik sırasında askeri öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünden Ulu Camii önüne kadar ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ’Şehit çocuğu yetim kalmaz’ şeklinde yürüyüş kararı saydı.

Askeri öğrencilerin bandolu yürüyüşüne cadde bulunan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.