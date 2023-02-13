Meydana gelen ikinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin yüzey kırığı dağılımını belirlemek için çalışma başladı. Çalışma çerçevesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait askeri helikopterle bölgeye giden Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, bölgeyi havadan görüntüleyip, fotoğrafladı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ile Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, askeri helikopterle, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığını araştırmak için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Esenyurt deprem için tek yürek oldu

Esenyurt deprem için tek yürek oldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.