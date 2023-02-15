Şırnak’ta yüksekten düşerek yaralanan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak’ta yüksekten düşerek yaralanan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Aliçavuş mahallesinde yaşayan Muhittin Kılınç isimli vatandaş, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumu ağır olan Muhittin Kılınç isimli vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan kişinin, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şırnak Beytüşşebap’ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşımız kara kuvvetlerimize ait helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.