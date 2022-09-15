Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Derecik’te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan D.A. isimli 6 yaşındaki kız çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü" denildi.

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