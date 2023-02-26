Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda konteyner ve çadır üretimine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda konteyner ve çadır üretimine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

AP Milletvekili İlhan Küçük’ten AB’ye Türkiye’ye deprem yardımlarının artırılması çağrısı AP Milletvekili İlhan Küçük’ten AB’ye Türkiye’ye deprem yardımlarının artırılması çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı fabrikalarda deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor” denildi.