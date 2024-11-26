Malatya’dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Mehmetçik ve öğrencilere konser verdi.

Beytüşşebap Kaymakamlığının düzenlediği etkinliğe Mehmetçik, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 2 saat süren konserde şarkılara Mehmetçik ve öğrenciler eşlik etti. Öğrencilerden Halime Bildik, ilk defa konsere geldiklerini ifade ederek, konserin çok güzel olduğunu, askerlerin kendilerine şarkı söylediğini dile getirdi.

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Nesrin Ataman ise, polis ve askerlerle birlikte şarkılar söylediklerini kaydetti.

Kaynak: iha