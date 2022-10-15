Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen patlamada şehit düşen 23 yaşındaki maden işçisi Rahman Özçelik toprağa verildi. Babaannesi askere gitmeye hazırlanırken kurada adı çıkınca madenci olan torununu anlattı.

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen patlamada şehit düşen 23 yaşındaki maden işçisi Rahman Özçelik toprağa verildi. Babaannesi askere gitmeye hazırlanırken kurada adı çıkınca madenci olan torununu anlattı.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde yaşayan 23 yaşındaki Rahman Özçelik, 2019 yılında askere gitmeye hazırlanırken maden ocağına işçi alımı için kura çekimine başvurdu. Kurada adı çıkınca Amasra’daki maden ocağında mesaiye başlayan Özçelik, patlamada hayatını kaybetti. Özçelik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Babaannesi Gülizar Özçelik, “Askerliği parayla yapacağını söyledi. Kendi gitmek istemedi. Madenci olmak istiyordu. Kendi isteğiyle madenci oldu. 2019’da kura çekiminde kendi isteğiyle girmişti. Biz burada birlikte oturuyoruz. Haberi dün aldık. Telefon geldi. Ocakta grizu patlamış deyince millet hep koştu. Olayı öyle haber aldık. Daha yaşı genç, 23 yaşındaydı.” diye konuştu.