Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde parkta husumetlisi tarafından 3 yerinden vurularak öldürülen genç, askere gitmesine sayılı günler kala toprağa verildi. Tartışmada silahla yaralanan katil zanlısı ve olayda bulunan 2 kişinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde parkta husumetlisi tarafından 3 yerinden vurularak öldürülen genç, askere gitmesine sayılı günler kala toprağa verildi. Tartışmada silahla yaralanan katil zanlısı ve olayda bulunan 2 kişinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Kazım Arslan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkta buluşan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada T.O., 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz’ı 3 el ateş ederek silahla vurdu. T.O.’nun da silahla omuz tarafından yaralandığı öğrenilen kavga yerine çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada olay yerinde bulunan H.C. ve U.C., arkadaşları Niyaz’a ilk müdahaleyi yaptı.

3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Hüseyin Niyaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Niyaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kavga sonrası T.O. ekiplere teslim olurken, Niyaz’ın arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti

Sabah saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan Niyaz, Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Niyaz, Alpaslan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gazioğlu Mezarlığı’nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve çok sayıda sevenleri katıldı.

23 yaşında askere gitmek için gün sayan Hüseyin Niyaz’dan geriye çekildiği fotoğrafları kaldı. Olayın şüphelisi T.O.’nun ve kavga anında bulunan H.C. ve U.C.’nin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.