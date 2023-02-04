Adana’da bir grup genç asker uğurlamada yol kapatıp meşale yaktı.

Adana’da bir grup genç asker uğurlamada yol kapatıp meşale yaktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı müze alt geçidinde meydana geldi. Asker uğurlamak için bir araya gelip Konvoy oluşturanlar, kentin en işlek bulvarında araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, meşale yakıp, askere gidecek arkadaşlarını da omuzlarına alarak yolda halay çekti.

Konvoydaki bir kişi, o anları cep telefonlarıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.