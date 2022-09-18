Karabük’te asker konvoyu sırasında araç camlarından sarkarak yolculuk yapan gençler yürekleri ağza getirdi.

Karabük’te asker konvoyu sırasında araç camlarından sarkarak yolculuk yapan gençler yürekleri ağza getirdi.

Karabük’te gece saatlerinde asker uğurlama merasimi yapmak isteyen gençler trafikte konvoy oluşturdu.

Beşbinevler Mahallesinden Karabük istikametine seyir halinde olan konvoydaki araçların camlarından sarkan gençlerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hem kendilerini hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan gençlerin yolculukları yürekleri ağza getirdi.