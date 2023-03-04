11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla’da yaklaşık 45 bin depremzede vatandaş kamu kurumlarına ait değişik sosyal tesislerde misafir ediliyor.

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla’da yaklaşık 45 bin depremzede vatandaş kamu kurumlarına ait değişik sosyal tesislerde misafir ediliyor.

45 bin depremzede vatandaştan yaklaşık 10 bini Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da misafir edilirken, bu vatandaşlardan bir kısmı Bodrum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Bodrum Askeri Kampı’nda misafir ediliyor.

Askeri kampta misafir edilen depremzedeleri Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ziyaret etti. Gökcan ziyarette yaptığı açıklamada, “Mehmetçiklerimiz depremzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Bodrum’a gelen yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşımızın bir bölümü Silahlı Kuvvetlerimize ait Bodrum’daki Özel Eğitim Merkez Komutanlığı’mızda misafir ediliyor. Özel Eğitim Merkez Komutanlığı’nda misafir edilen depremzede kardeşlerimizi Bodrum Kaymakamlığına vekâlet eden Milas Kaymakamımız Mustafa Ünver Böke ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Depremzede misafirlerimiz için Mehmetçik tarafından 3 öğün yemek çıkartılıyor. Bütün insani ihtiyaçları da Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından karşılanıyor. Mehmetçiklerimiz depremzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.