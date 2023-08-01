Kars’ta 8 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kazada ortaya çıkan detay yürekleri dağladı.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım’ın, Kırıkkale’de vatani görevini yapan oğlu Doğukan Ayrım’ı görmek için Kırıkkale’ye gittiği ve Kars’a dönüş yoluculuğunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kars’ta otobüs kazasında hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım’ın cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak, Kars Merkez Sahibu’z-Zaman Kamer Camii’ne götürüldü. Cenaze namazına, Ayrım’ın ailesinin yanı sıra Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali Yardımcıları Ramazan Taşkın ve Muhammed Enes Çıkrık, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Caferi Lideri Selahattin Özgündüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Sultan Hamit Ayrım, yakınlarının gözyaşları arasında Yeni Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

“Asker oğlunu gördü, kazada hayatını kaybetti”

Öte yandan, 1 kız , 1 erkek çocuğu bulunan Sultan Hamit Ayrım, Kırıkkale’de 2 aylık olan oğlu Doğukan Ayrım’ı kışlada ziyarete gittiği ve ziyaret sonrası memleketine geri gelmek için Ankara’dan otobüse bindi. Daha sonra Kars’a hareket eden otobüste yolcu olarak bulunan Sultan Hamit Ayrım, Sarıkamış Karakurt’taki kazada hayatını kaybetti.