Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan adam, yarım asırdır askerlik mektuplarını bir sandıkta gözü gibi saklıyor. 1952 yılında 20 ay Ağrı Doğubayazıt’ta askerlik yapan ve yarım asırlık mektupları arşivinde saklayan adam, ağabeyinin yarım asır önce müjdelediği Kozan’ın il olma hayalinin artık gerçek olmasını istiyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan adam, yarım asırdır askerlik mektuplarını bir sandıkta gözü gibi saklıyor. 1952 yılında 20 ay Ağrı Doğubayazıt’ta askerlik yapan ve yarım asırlık mektupları arşivinde saklayan adam, ağabeyinin yarım asır önce müjdelediği Kozan’ın il olma hayalinin artık gerçek olmasını istiyor.

Kozan’da yaşayan ve esnaflık yapan Habib Saygılı (72), yıllar sonra hatırlarını yad etmek için yarım asırlık mektuplarını yeniden okumaya başladı. İlkokulda yaptığı sandığında tarihi anıları günümüze taşıyan Saygılı, o dönem yaptığı askerlik ile şimdiki askerlik arasında büyük bir fark olduğunu da kaydederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin günümüzdeki başarı ve gelişmişliğini de gururla takip ettiğini aktardı.

72 yaşındaki Saygılı, vefat etmeden Kozan’ın il olma hayalinin gerçekleşmesini görmek istediğini ifade ederek, "1971 yılında vatani görevimi yapmak için askere gittim. 4 ay Ankara Etimesgut’ta acemi birliğimi yaptım ve sonra dağıtımda usta birliği olarak Ağrı Doğubayazıt’a gönderildim. Bu sandık benim için çok değerli. Askerliğim boyunca gelen mektupları sakladım. Benim ilkokulda ders kitaplarımı sakladığım sandıktı. Ağabeyimden gelen mektupları okudum. Ben Ağrı’ya ilk vardığımda nüfus tabelasında 30 bin yazıyordu, Kozan’ında nüfusu 30 bindi. Ağabeyime mektup yazdım ve çok üzülmüştüm o zaman Kozan neden il değil diye. Askerliğimin biteceği yakın günlerde bana ağabeyim mektup yazdı ve iki müjde vermişti. O mektupta ilk müjde kız kardeşimin nişanlanacağı, diğer müjde ise Cumhuriyetin 50. Yılında Kozan’ın il olacağıydı. Aradan 50 yıl geçmiş ben Kozan’ın il olmasını hayal ediyorum. İstiyorum ki Cumhuriyetin 100. yılında il sayısı 100 olsa, Kozan’da il olsa ben çok mutlu olurum. Bugüne kadar hükümetlerin hepsini gördük, biliyorum. En güçlü hükümet bu hükümetimiz, Kozan’ı il yapamaz ise kimse yapamaz" dedi.

Çok zorlu şartlarda askerlik yaptığına dikkat çeken Saygılı, şöyle devam etti:

"Benim dönemimde askerlik zorluydu, su sıkıntımız vardı. Şimdiki askerlik şartları ile o zaman askerlik şartları kıyaslamaz bile. Son derece rahat ve güzel gelişmiş teknoloji ile askerlik yapıyor gençlerimiz. Silahları teknoloji o dönemle kıyaslanamaz. Yarım asırda çok şey değişti."