Milli mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule’nin yaşamını anlatan tiyatro gösterisi Turgutlu’da sahnelendi.

Milli mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule’nin yaşamını anlatan tiyatro gösterisi Turgutlu’da sahnelendi.

Yunanlılarla girdiği mücadelede şehit olan milli kahraman Gördesli Makbule’nin mücadelesini konu alan tiyatro oyunu ‘Asker Makbule’ Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda sergilendi. Tiyatroda milli mücadele döneminde yaşananlar oyuncular tarafından sahnelenirken, tiyatrocuların performansı ayakta alkışlandı. 2 saat süren oyun sonrası bir konuşma yapan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; oyununun hazırlanmasına ve sahnelenmesine katkı sağlayan Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve tiyatroda görev alan personele teşekkür ediyorum” dedi.