Bursa’da asker uğurlama konvoyunda bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da asker uğurlama konvoyunda bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir maganda, asker uğurlama konvoyunda camdan dışarıya çıkarak havaya tabanca ile defalarca ateş açıp, yoluna devam etti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.