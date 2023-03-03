Bursa’da asker konvoyu yapan gençler yol ortasında durarak araçlardan inerken; trafik durma noktasına geldi.

Bursa’da asker konvoyu yapan gençler yol ortasında durarak araçlardan inerken; trafik durma noktasına geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker konvoyu yapan bir grup genç bir süre gittikten sonra yol ortasında araçlarından indi. Bir süre oynayan gençler daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken trafik durma noktasına geldi. Trafikte uzun araç kuyruğu oluşurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.