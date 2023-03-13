Kocaeli’nin Gebze ilçesinde asker eğlencesinde bir genç, tartıştığı başka bir genci bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Selim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yapılan asker eğlencesinde Ö.O. (17) ve C.G. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.O., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak C.G’yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri Ö.O.’yu yakalayabilmek için çalışma başlattı.