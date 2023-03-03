Erzurum’un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçe meydanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gerçekleştirilen törene ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof Dr Mutlu Kundakçı ve ilçe protokolü katıldı.

Belediye başkanı Yaptırmış, çelenklerin sunumu sonrasında günün anısına bir konuşma yaptı. Heyet daha sonra Cinis Şehitliğine bir ziyaret yaptı.

Cinis Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında saygı atışı ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip Merkez Çarşı Camii’nde hem kurtuluş hem de depremzedeler için Mevlid-i Şerif okunacak.