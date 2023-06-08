Okul Sporları kapsamında düzenlenen puanlı atletizm branşı erkekler kategorisinde Aşkale İnkılap Orta okulu Bursa’da düzenlenen Türkiye Finallerinde takım halinde Türkiye 8’ncisi oldu.

Düzenlenen şampiyonada koşulu parkurlarda ferdi olarak; 60 metre koşusunda Ömer Aslan rakiplerini son 10 metrede yaptığı atakla geçerek 1. olurken diğer Teknik branşlarda ise derece yapmalarına rağmen; yinede İlk 3 derecelere alan okullar ile İnkılap Orta okulu Atletizm Takımı küçük puan farkıyla Türkiye 8.olmayı başardı.

İl elemelerinde birinci olarak Erzurum’u temsilen finallere katılan İnkılap Ortaokulu Atletizm takımı yaklaşık 1 ay önceki Türkiye Atletizm şampiyonası koşu branşlarında Türkiye 4.olmuşlardı.