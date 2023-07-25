Aşkale Belediye Spor Kulübü sporcuları Erzincan’da yapılan müsabakalarda aldıkları başarılarla finale yükseldi.

Erzincan’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final atletizm yarışmasında başarılar peş peşe geldi. Yarışlarda Aşkale Belediye Spor Kulübü sporcuları yarışlara damgasını vurdu. Atletizm Takım Antrenörü Elif Eyüp idaresindeki sporculardan; Ömer Aslan birincilik, Mert Aslan ise ikincilik aldı. Aşkale Belediye Spor Kulübü 4x100 bayrak takımı birinci olurken, takım halinde de birinciliği göğüslediler.

Bu sonuçlarla 10-12 Ağustosta Gaziantep de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Aşkale Belediye Spor Kulübü Antrenörü Elif Eyüp yaptığı açıklamada "Gerek bireysel gerekse takımı halinde büyük bir başarı elde ettik.

Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Önümüzde daha zorlu yarışlar var ve biz bu zorlu yarışları da inşallah en iyi dereceleri alarak başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz. Bizlere destek veren herkese ve sporcularımıza teşekkür ediyorum."