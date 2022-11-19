Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırlamış olduğu proje tüm yurtta olduğu gibi Aşkale’de de hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırlamış olduğu proje tüm yurtta olduğu gibi Aşkale’de de hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlere ve çocuklara yönelik olarak başlatmış olduğu Sosyal Medyadan Sosyal Meydana adlı proje kapsamında Aşkale’de bir dizi etkinlik düzenlendi.

Aşkale Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor ilçe müdürü Şuayp Gacır, Gençlik Merkezi Müdürü Hazal Çelik, Gençlik Liderleri, veliler ve çocuklar katıldı.

Gençlere ve çocuklara yönelik hazırlanan zeka oyunları satranç, dama turnuvası, bunun yanı sıra halat çekme çuval yarışları ile katılımcılar doyasıya eğlendiler.

Gençlik Merkezi Müdürü Hazal Çelik günün önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje kapsamında tüm yurdumuzda olduğu gibi Aşkale Gençlik Merkezimizde bir dizi etkinlik düzenledik. Katılımcı misafirlerimiz hem zeka oyunlarında hem de çeşitli yarış dallarında gönüllerince eğlendi. Yine bu proje kapsamında gençlerimiz başta olmak üzere çocuklarımızı da Sosyal Medyadan bir nebzede olsa uzak tutarak merkezimizde ağırlayarak oyunlar oynadık ve ikramlarda bulunduk. Aşkale Gençlik Merkezi olarak 7-24 ilçe halkımızın hizmetindeyiz".

Gençler ve çocukların yanı sıra velilerde oyunlara katılarak çocuklarını tekrar yasadılar.