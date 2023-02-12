Erzurum’un Aşkale ilçesi Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimlerinden biri oldu. Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı eksi 20 ile eksi 25 derece arasında değişen Aşkale, sıfırın altında 30 dereceyi gördü.

Erzurum’un Aşkale ilçesi Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimlerinden biri oldu. Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı eksi 20 ile eksi 25 derece arasında değişen Aşkale, sıfırın altında 30 dereceyi gördü.

Dün gece termometrelerin eksi 30’u gösterdiği Aşkale, sabahın ilk ışıklarıyla sıfırın altında 27 dereceyi gösterdi.

İlçede sabah işe araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar yürüyerek veya garajda bulunan araç sahipleri tarafından işe bırakıldılar.

Çatılardan sarkan buzların boyu ise 2 metreyi geçmiş durumda.