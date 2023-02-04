Oto elektrik ustası çağıran vatandaşlar araçlarını yedek akü ile şarj ederek çalıştırdılar.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar araçlarının donması ile zorluk yaşadılar.

Kış aylarının başından beri yağmayan kar 2 gündür etkili olunca hava sıcaklıkları da eksi 20 derecelere kadar düştü.

Termometrelerin eksi 19’u gösterdiği Aşkale’de hayat felç oldu.

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